Bourse de Paris : Mi-temps de la semaine redoutee

Mi-temps d’une semaine redoutée : politique stabilisée, marchés pragmatiques



Lundi 8 septembre, la chute du gouvernement Bayrou a eu lieu comme anticipé — sans effusion. Mardi 9 septembre, la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon est tombée dès le lendemain, à la surprise générale, et a rassuré les marchés, surtout sur le compartiment défense/souveraineté. Notre Portefeuille Croissance en a profité : +2 % depuis le début de la semaine, +23,5 % depuis le 1er janvier. Le marché, lui, n’exulte pas : il salue la stabilisation, mais garde la tête froide.



10 septembre : tension sociale, mais pas de bascule de marché



La journée annoncée comme « journée de casse » a donné lieu à des violences localisées et ciblées, avec une participation faible (ordre de grandeur ~30 000 personnes en milieu/fin d’après-midi) et un dispositif policier largement supérieur au nombre de manifestants. Ce que la cote nous dit est constant : tant que le pays n’est pas paralysé, les marchés réagissent peu aux événements de rue et bien davantage au signal politique. C’est ce qui explique les petits gains alignés par le CAC 40 ces derniers jours : faibles, mais symboliques — la confiance n’a pas disparu, l’enthousiasme non plus n’est pas de mise.



Lecornu, souveraineté et “fait social dominant”



Voir un ancien ministre des Armées accéder à Matignon renforce un récit que nous travaillons depuis le printemps : la souveraineté européenne (défense, optronique, sécurité, technologies critiques). C’est un fait social qui s’installe dans la durée. Le contre-récit — l’instabilité française — a joué son rôle de court terme ; il s’estompe dès qu’une stabilité minimale réapparaît. D’où la meilleure tenue des dossiers liés à cette thématique, pendant que l’indice large avance par petits pas.



Fitch, l’échéance qui compte vraiment



Le moment clé de la semaine reste le verdict de Fitch attendu vendredi 12 septembre. C’est l’événement financier le plus scruté par les opérateurs. Pour l’heure, les marchés ne bronchent pas trop : ils évaluent un risque, pas un scénario catastrophe. La séquence sociale prévue le 18 septembre n’effraie guère à ce stade. En bref, le marché demeure plus sensible au cadre politique et à la notation souveraine qu’aux manifestations tant qu’elles restent contenues.



Notre lecture, notre cap



Nous sommes à mi-parcours d’une semaine très redoutée, et l’essentiel est là : stabilisation politique rapide, marchés prudemment positifs, thème souveraineté réaffirmé. Notre Portefeuille Croissance progresse de 2 % sur la semaine, et pointe à +23,5 % depuis le 1er janvier. Nous restons exigeants sur les prix, sélectifs sur les récits, et disciplinés sur le money management. Rien ne sert de sur-interpréter de petites variations quotidiennes : ce qui compte, c’est la structure de l’histoire en cours — et c’est à elle que nous arrimons nos décisions.



