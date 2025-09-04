France Bourse
Abonnez-vous

Portefeuille CROISSANCE vs CAC 40 au 4 septembre : 18 points d’avance qui racontent une méthode

Article du 04/09/2025
Voici un graphique qui compare la performance du portefeuille CROISSANCE face au CAC 40...

Une divergence construite, pas un coup de chance

Les deux courbes se frôlent jusqu’en mars (+12 % pour le Portefeuille, +10 % pour le CAC). En avril, rupture nette : le CAC plonge à –2 %, notre Portefeuille retombe à +3 % seulement. C’est le moment charnière de l’année : nous encaissons moins, puis repartons plus vite. Dès mai, l’écart se creuse (+13 % contre +4 %), puis s’amplifie en juin (+18 % vs +7 %), juillet (+21 % vs +6 %) et août (+22 % vs +4 %). Au 4 septembre, l’avance cumulée est de 18 points (+22 % pour nous, +4 % pour l’indice). Ce n’est pas une explosion ponctuelle : c’est une décorrélation progressive.

Avril : le test grandeur nature

Le “flashkrach” d’avril (douanes US) a servi de révélateur. Là où l’indice est passé négatif, nous sommes restés positifs grâce à des arbitrages rapides et à une lecture des récits (où le marché sur-réagit, où il nie). Cette gestion de la baisse explique la suite : partir moins bas, c’est remonter plus vite. Le rebond de mai (+10 points en un mois) valide l’axe : sélectionner des statuts sociaux élevés (PER justifiés), éviter les faux “cheap”, et renforcer sur les bons narratifs.

Été : avance maintenue malgré Paris chahutée

Juin-juillet-août consolident l’écart. Pendant que la place parisienne se désunit sur fond de politique domestique, nous gardons le cap : prises de bénéfices, montée des liquidités, diversification par thèmes et pays, et mise en place de protections. Résultat : quand le CAC ralentit, nous tenons. L’écart passe de +2 pts (mars) à +11 (juin), +15 (juillet), +18 (août), niveau préservé au 4 septembre.

Ce que montre la courbe… et ce qu’elle ne montre pas

Elle montre la performance ; elle ne montre pas la volatilité maîtrisée, ni la discipline : pas de SRD, pas de course au momentum français en fin d’été, un gel tactique sur la France quand le risque institutionnel monte, et des achats hors France (PEA compatibles) quand le récit est plus lisible. Elle ne montre pas l’analyse sociologique (narratif dominant, rang social des actions, signaux “d’en bas”) qui nous sert de boussole pour payer le bon prix.

Lecture finale

Au 4 septembre, le Portefeuille Croissance affiche +22 % contre +4 % pour le CAC 40. L’alpha de 18 points n’est pas un feu de paille ; c’est la conséquence d’une méthode : accepter les creux sans se faire sortir, arbitrer les récits, diversifier intelligemment, et protéger quand l’histoire du marché l’exige. La suite ? Même recette : patience active, liquidités prêtes, et sélectivité accrue tant que la France traverse son épisode politique.

Francebourse.com

Imprimer cette page

A la une
ATOS : le cas d'école du capitalisme français
03/09

ATOS : le cas d'école du capitalisme français
1er Septembre : ce que la bourse dit tout bas et que peu ont entendu...
01/09

1er Septembre : ce que la bourse dit tout bas et que peu ont entendu...
La probable chute du gouvernement Bayrou effraye le CAC 40
28/08

La probable chute du gouvernement Bayrou effraye le CAC 40
Portefeuille CROISSANCE : +25% au 15 AOUT
15/08

Portefeuille CROISSANCE : +25% au 15 AOUT
L’Investisseur gagnant : héritier de Benjamin Graham, de Keynes… et de Durkheim
19/07

L’Investisseur gagnant : héritier de Benjamin Graham, de Keynes… et de Durkheim
Bourse de Paris - Renault s’effondre, le marché reste calme : nos valeurs auto tiennent bon
16/07

Bourse de Paris - Renault s’effondre, le marché reste calme : nos valeurs auto tiennent bon
Bourse : un 14 juillet sous calme apparent… mais les lignes bougent
14/07

Bourse : un 14 juillet sous calme apparent… mais les lignes bougent
LVMH rebondit de 10% en deux séances : simple feu de paille ou réveil stratégique du luxe ?
03/07

LVMH rebondit de 10% en deux séances : simple feu de paille ou réveil stratégique du luxe ?
Fin d'un semestre historique!
30/06

Fin d'un semestre historique!

Publications précédentes

Retour accueil Inscription gratuite
Nos portefeuilles
Performances actualisées le 01/12/2022
Croissance : 754%
Depuis sa création en 2001
Découvrir
Rendement : 247%
Depuis sa création en 2012
Découvrir
Déposées à la Bibliothèque Nationale de France
Abonnez-vous à nos portefeuilles
Acheter les lettres à l'unité
Actuellement
Recommandation
Suivi de recommandation
Avis JDH
Analyses technique
Analyses fondamentales