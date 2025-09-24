France Bourse
Atos franchit le cap symbolique du milliard de capitalisation boursière

Article du 24/09/2025
C’est un événement que nous attendions depuis longtemps, et il s’est produit ce mardi soir : Atos a franchi la barre symbolique du milliard de capitalisation boursière. L’entreprise cote désormais 1 004 millions d’euros. Ce seuil est plus qu’un simple chiffre : il marque l’entrée possible d’Atos dans une nouvelle catégorie de suivi pour certains fonds d’investissement institutionnels. La question est désormais de savoir si ces fonds vont rapidement se positionner ou s’ils préfèreront attendre quelques semaines avant d’accompagner le mouvement. Ce sera un test crucial pour la suite de l’histoire boursière d’Atos.

Depuis plusieurs mois, nous insistons sur l’importance de cette étape. Le titre avait longtemps buté en deçà, dans une trajectoire marquée par de fortes volatilités mais aussi par un narratif en profonde mutation. Car Atos n’est plus seulement l’entreprise qui se débat dans un plan de redressement : elle est en train de redevenir une valeur stratégique, au croisement des enjeux de souveraineté numérique, de sécurité et d’innovation technologique. Les annonces récentes de partenariats en témoignent et nourrissent ce récit que le marché commence à reconnaître.

Pour France Bourse, ce franchissement du milliard vient valider notre lecture sociologique des marchés : les seuils symboliques, même s’ils n’ont pas d’impact fondamental immédiat, jouent un rôle décisif dans l’imaginaire des investisseurs. Ils traduisent le basculement d’un statut social en Bourse : Atos n’est plus seulement une “recoverie”, c’est désormais une société qui peut aspirer à regagner sa place dans les radars des grands fonds.

J’ai consacré plusieurs vidéos à Atos, pour vous permettre de suivre au plus près ce feuilleton boursier passionnant. Vous trouverez notamment une analyse technique complète (www.francebourse.com), une vidéo de réflexion intitulée “Du naufrage Bayrou au rebond Lecornu” (www.youtube.com), mais aussi un moment particulier : la dédicace en direct de mon dernier livre, L’Avenir d’Atos – du naufrage boursier à la résurrection stratégique, seul existant à ce jour sur Atos, analyse l’histoire de l’entreprise, ses erreurs, ses atouts et ses perspectives, et propose des projections de cours jusqu’en 2028 si le plan Genesis est mené à bien.
Vidéo "intimiste" de la dédicace : www.youtube.com

👉 Retrouvez ces vidéos dans la playlist Le feuilleton Atos sur notre chaîne YouTube.
👉 Commandez le livre L’Avenir d’Atos sur le site JDH Éditions (exemplaires dédicacés disponibles : www.jdheditions.fr)

Le franchissement du milliard n’est qu’une étape, mais c’est une étape majeure. La question est maintenant de savoir si Atos saura construire, séance après séance, son avenir boursier au-dessus de ce seuil psychologique. Nous suivrons cela de très près, car c’est un dossier qui, plus que tout autre, incarne la rencontre entre stratégie industrielle, choix politiques et narratifs financiers.

Jean-David Haddad
Francebourse.com

