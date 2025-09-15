France Bourse
Abonnez-vous

Les ETF en pleine forme dans nos portefeuilles!

Article du 15/09/2025
Les ETF se développent et s'imposent à fond dans les portefeuilles. Ni instruments dérivés, ni SICAV, ce sont des trackers indiciels. Ils suivent et répliquent des indices et aujourd'hui il existe des indices à peu près sur tout...

Sur Francebourse, le Portefeuille Croissance reste un portefeuille d’actions. Nous y utilisons des ETF avec parcimonie et sélectivité, pour trois raisons très précises : accéder à des ressources (or, argent par exemple), protéger temporairement l’exposition quand le récit de marché l’impose, ou entrer sur des zones du monde où il serait difficile d’acheter efficacement des actions en direct. C’est un complément à notre stock-picking, pas un substitut.

Dans la lettre TRACKERS de Capital, co-produite avec Jean-David Haddad et Francebourse, la logique est différente par construction : 100% ETF, aucune action en direct.
Nous nous positionnons sur des faits narratifs — sociologiques, géopolitiques, sectoriels — et sur des pays/régions quand l’accès concentré via un panier coté est plus pertinent, plus rapide et plus discipliné qu’un assemblage de titres. C’est l’outil idéal pour suivre nos grands thèmes de manière claire et réactive.

Résultats et rendez-vous

La sélection de la lettre est jeune (lancée en mai) et déjà lisible : sur 10 ETF, 8 sont dans le vert, 2 seulement légèrement dans le rouge, et l’un affiche +25% ; la performance globale ressort à +4,5%, avec une faible volatilité et avec des entrées pour la plupart très récentes. C’est précisément ce que nous cherchons : une brique tactique simple, au service de grands récits d’investissement.

La lettre TRACKERS n°10 paraît ce mardi. Si vous souhaitez la découvrir (version gratuite possible) et suivre nos arbitrages thématiques à l’échelle des ETF, c’est ici :
https://trackers.capital.fr/

Et pour tout savoir en peu de temps sur les ETF, découvrez le livre de Jean-David Haddad, "les ETF en 1h" :
https://amzn.to/46op0s7

Francebourse.com

Imprimer cette page

A la une
Bourse de Paris : Mi-temps de la semaine redoutee
10/09

Bourse de Paris : Mi-temps de la semaine redoutee
L'après Bayrou en bourse... Par Jean-David Haddad
09/09

L'après Bayrou en bourse... Par Jean-David Haddad
Portefeuille CROISSANCE vs CAC 40 au 4 septembre : 18 points d’avance qui racontent une méthode
04/09

Portefeuille CROISSANCE vs CAC 40 au 4 septembre : 18 points d’avance qui racontent une méthode
ATOS : le cas d'école du capitalisme français
03/09

ATOS : le cas d'école du capitalisme français
1er Septembre : ce que la bourse dit tout bas et que peu ont entendu...
01/09

1er Septembre : ce que la bourse dit tout bas et que peu ont entendu...
La probable chute du gouvernement Bayrou effraye le CAC 40
28/08

La probable chute du gouvernement Bayrou effraye le CAC 40
Portefeuille CROISSANCE : +25% au 15 AOUT
15/08

Portefeuille CROISSANCE : +25% au 15 AOUT
L’Investisseur gagnant : héritier de Benjamin Graham, de Keynes… et de Durkheim
19/07

L’Investisseur gagnant : héritier de Benjamin Graham, de Keynes… et de Durkheim
Bourse de Paris - Renault s’effondre, le marché reste calme : nos valeurs auto tiennent bon
16/07

Bourse de Paris - Renault s’effondre, le marché reste calme : nos valeurs auto tiennent bon

Publications précédentes

Retour accueil Inscription gratuite
Nos portefeuilles
Performances actualisées le 01/12/2022
Croissance : 754%
Depuis sa création en 2001
Découvrir
Rendement : 247%
Depuis sa création en 2012
Découvrir
Déposées à la Bibliothèque Nationale de France
Abonnez-vous à nos portefeuilles
Acheter les lettres à l'unité
Actuellement
Recommandation
Suivi de recommandation
Recommandation
Analyses technique
Analyses fondamentales