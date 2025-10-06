Bourse de Paris, après un début octobre en trombe, la politique en trouble-fête?

Le début du mois d’octobre a été remarquable. Le CAC 40 a repassé allègrement la barre des 8 000 points, et notre portefeuille croissance n’a cessé d’enchaîner record historique sur record historique. Sur la clôture de vendredi soir, il affichait +27,7 % depuis le 1er janvier.

Mais voilà : les marchés adorent la stabilité, pas les surprises politiques — et la France semble décidée à en fournir à intervalles réguliers.



Ce week-end, les regards se sont à nouveau braqués sur la politique intérieure, avec la nomination du nouveau gouvernement, dont la composition a de quoi faire lever plus d’un sourcil.

En particulier, la présence de Bruno Le Maire au ministère de la Défense interroge — et pas seulement dans les milieux spécialisés. On peine à voir la logique d’un tel choix, et une chute rapide du gouvernement rouvrirait la porte à une nouvelle phase d’incertitude pour la France.

Or, qui dit incertitude dit volatilité sur le CAC 40… et surtout sur un paramètre que je vous invite à surveiller comme le lait sur le feu : le taux des obligations souveraines françaises.



Vous le savez, ces taux OAT 10 ans sont un thermomètre précis du narratif dominant : si la défiance s’installe, ils peuvent grimper très vite — ce qui impacterait non seulement le marché actions, mais aussi le coût de la dette et la confiance globale des investisseurs internationaux.



Entre agitation politique et sérénité des marchés



Pour l’heure, on ne parle que d’un dimanche soir agité. Les futures du CAC 40 sont stables, insensibles aux gesticulations du week-end.

Mais l’actualité peut s’accélérer du jour au lendemain, et certaines valeurs de la défense pourraient réagir vivement à ces signaux contradictoires. Ce serait un reflux de court terme, sans conséquence sur le fond : le fait social dominant, celui de la souveraineté européenne, demeure. Et c’est lui qui continue de structurer le marché.



Les valeurs de souveraineté continuent leur envol



Dans notre portefeuille, plusieurs valeurs s’envolent littéralement.

Je pense notamment à la société chypriote Théon, que j’ai recommandée plusieurs fois entre la mi-août et la mi-septembre, en dessous des 25 euros, et qui cote désormais plus de 35 euros.

Notre objectif de long terme est déjà atteint, mais je le répète : mes objectifs n’ont qu’une valeur indicative.

Nous ne faisons pas de gestion mécanique : nous faisons de la sociologie appliquée des marchés, où les récits collectifs priment sur les seuils chiffrés.



Faut-il se protéger à nouveau ?



Il n’est pas exclu que nous soyons amenés à protéger les portefeuilles dans les prochains jours, comme nous l’avions fait pour rien en septembre — mais mieux vaut protéger pour rien que trop tard.

Le graphique du CAC 40 montre une sortie de canal haussier, un gap d’ouverture, et un récit euphorique : la configuration typique d’une bulle narrative.

Mais une bulle narrative sur la France ? J’en doute, tant le narratif national reste fragile.



Nous verrons donc très vite si ce dimanche soir n’aura été qu’une mini-tempête dans un verre d’eau, ou si une nouvelle crise politique s’installe à peine un mois après la précédente.

Je reste attentif, à l’écoute des marchés et de leurs récits, prêt à agir rapidement si la situation l’exige.





Jean-David Haddad

Rédacteur en chef de FranceBourse.com

Professeur agrégé d’économie et de sociologie

(et observateur passionné des narratifs boursiers)

