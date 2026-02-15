France Bourse
Abonnez-vous

ESN : un déclassement silencieux… mais massif

Article du 15/02/2026
Depuis quelques jours, un secteur entier décroche presque sans bruit : les ESN européennes (dites autrefois SSII). Capgemini, l’emblème du secteur, perd désormais 27% depuis le 1er janvier.

Pourtant, rien d’apocalyptique dans les publications. Les chiffres ne s’effondrent pas. Les carnets de commandes ne disparaissent pas. Les marges ne sont pas pulvérisées. Alors pourquoi une telle sanction ?

Ce que nous observons est avant tout un changement de climat narratif. Pendant des années, la transformation numérique était un thème incontestable. Digitalisation, cloud, cybersécurité : les budgets IT semblaient incompressibles et les ESN bénéficiaient d’un statut social élevé sur les marchés.

Aujourd’hui, plusieurs lignes de fracture apparaissent. Ralentissement économique, arbitrages budgétaires chez les grands groupes, cycles de décision plus longs. L’intelligence artificielle introduit aussi un doute : non pas parce qu’elle détruirait immédiatement le modèle des ESN, mais parce qu’elle rebat les cartes et modifie la perception des besoins futurs.

Surtout, la hiérarchie symbolique des thèmes a changé. Les marchés vibrent désormais sur la matérialité : défense, énergie, infrastructures critiques, industrie lourde. Face à ce retour du concret, les services numériques apparaissent moins urgents dans l’imaginaire collectif. Ce n’est pas une condamnation structurelle, mais une rotation de statut.

S’agit-il d’un simple trou d’air conjoncturel ou du début d’une dégradation plus profonde ? À ce stade, les fondamentaux ne valident pas l’hypothèse d’un effondrement durable. Mais le marché ajuste les multiples.

Ce déclassement des ESN sera analysé en détail dans le numéro de la Quinzaine de France Bourse du 15 février, consacré à un secteur qui représente aujourd’hui près de 10% de notre portefeuille.

Jean-David Haddad
Francebourse.com

Imprimer cette page

A la une
Pourquoi le CAC 40 rebondit depuis le debut fevrier?
10/02

Pourquoi le CAC 40 rebondit depuis le debut fevrier?

Krach sur OR et ARGENT : irreversible ou pas?
05/02

Krach sur OR et ARGENT : irreversible ou pas?

Le CAC 40 baisse mais beaucoup de narratifs explosent à la hausse!
28/01

Le CAC 40 baisse mais beaucoup de narratifs explosent à la hausse!

L'argent bat l'or. C'était prévu.
14/01

L'argent bat l'or. C'était prévu.

Un record historique pour le CAC 40 !
10/01

Un record historique pour le CAC 40 !
Capture de Maduro : quelles consequences en bourse?
05/01

Capture de Maduro : quelles consequences en bourse?

2025 : une année hors normes pour Francebourse ! Voeux 2026
31/12

2025 : une année hors normes pour Francebourse ! Voeux 2026
PROMO DE FIN D'ANNEE : Croissance ou Rendement? Ne choisissez pas!
15/12

PROMO DE FIN D'ANNEE : Croissance ou Rendement? Ne choisissez pas!

Samaritaine : le premier fiasco de Bernard Arnault qui a plombé le narratif de LVMH
11/12

Samaritaine : le premier fiasco de Bernard Arnault qui a plombé le narratif de LVMH

Publications précédentes

Retour accueil Inscription gratuite
Nos portefeuilles
Performances actualisées le 31/12/2025
Croissance : +910.55%
Depuis sa création en 2001
Découvrir
Rendement : +376.7%
Depuis sa création en 2012
Découvrir
Déposées à la Bibliothèque Nationale de France
Abonnez-vous à nos portefeuilles
Acheter les lettres à l'unité
Actuellement
Suivi de recommandation
Recommandation
Suivi de recommandation
Analyses technique
Analyses fondamentales