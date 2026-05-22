Records historiques et nouveau livre de Jean-David Haddad en vente !

Les deux portefeuilles de Francebourse clôturent cette semaine sur des records historiques simultanés.
Le portefeuille Croissance affiche +16,4 % depuis le 1er janvier. Le portefeuille Rendement atteint +12,38 %. Le CAC 40 est toujours dans le rouge.
Ces performances, obtenues sans levier, sans SRD, sans produits dérivés, dans un marché marqué par la guerre en Iran, le choc pétrolier, les droits de douane américains et une rotation sectorielle d'une violence inédite, constituent une des meilleures séquences de l'histoire de Francebourse. Jean-David Haddad avait annoncé « Stand in May » début mai. Les chiffres lui donnent raison.
Mais au-delà des performances, c'est la méthode qui les produit qui mérite l'attention. Car ces résultats ne sont pas le fruit du hasard ni d'un simple stock-picking heureux. Ils sont le produit d'une architecture de portefeuille fondée sur ce que Jean-David Haddad appelle les morphotypes : des structures de portefeuille inspirées de l'anthropologie physique, où la forme du portefeuille compte autant que son contenu.
C'est précisément cette méthode que Jean-David Haddad formalise dans son nouveau livre, PORTEFEUILLES GAGNANTS, PORTEFEUILLES PERDANTS
, disponible dès maintenant en prévente exclusive dédicacée sur JDH Éditions :
www.jdheditions.fr
L'ouvrage, fruit de plusieurs années de recherche, explore ce que la littérature financière n'a jamais abordé : pourquoi un portefeuille construit comme un sumotori — massif, stable, concentré sur le rendement — se comporte radicalement différemment d'un portefeuille construit comme un athlète adaptatif de deux mètres — souple, diversifié, capable d'absorber les chocs et de surperformer dans tous les régimes de marché. Dix morphotypes sont présentés en détail : les gagnants, les perdants, et entre les deux, les ambivalents, les trompeurs, ceux entre feu et larmes, ceux des émotions fortes.
Ce livre de 200 pages illustré en couleurs, au format large, intègre un money-management précis adapté à chaque profil d'investisseur. Il constitue le pendant exact de L'Investisseur Gagnant, publié en 2024, qui traitait du choix des actions individuelles. Les deux ouvrages forment ensemble la méthode complète de Jean-David Haddad : la Narrative Morphology
, une approche unique au monde dans le domaine de l'investissement sur les marchés financiers, croisant la sociologie des marchés, l'analyse narrative et la morphologie de portefeuille.
Les résultats parlent d'eux-mêmes. Depuis que les portefeuilles de Francebourse sont gérés selon ces principes morphologiques, la surperformance par rapport aux indices s'est considérablement amplifiée. Le portefeuille Croissance surpasse le CAC 40 de plus de 17 points en cinq mois. Le portefeuille Rendement, construit sur une logique de sumo défensif, bat son record historique sans une seule séance de stress. Deux morphologies opposées, deux performances record. Mais deux morphologies très efficaces en combat libre. La preuve par les faits.
Prévente exclusive dédicacée — seulement 12 exemplaires disponibles pour ce lancement :
www.jdheditions.fr
Également référencé sur Amazon :
https://amzn.to/4fC9Zc8
Pour toute question écrivez à cynthia@jdheditions.fr
et non à contact@francebourse.com
sur ce sujet!
Par ailleurs, le secteur spatial, en pleine effervescence à l'approche de l'IPO de SpaceX prévue le 12 juin, continue de porter les valeurs recommandées par Francebourse. Une nouvelle vidéo d'analyse est disponible sur la chaîne YouTube :
www.youtube.com
Francebourse.com