Portefeuille Croissance : +52% depuis octobre 2024

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Par Jean-David Haddad — Francebourse.com



Le graphique ci-dessus se passe presque de commentaire. Depuis le lancement de la nouvelle méthode qui concerne la gestion du Portefeuille Croissance en octobre 2024, la performance cumulée atteint +52%, contre +10,5% pour le CAC 40 sur la même période. L'écart de surperformance s'établit à 41,5 points — un gouffre qui s'est creusé pour l'essentiel sur les trois derniers mois.



Ce résultat n'est pas le fruit du hasard. Il est le produit de trois choix narratifs successifs, clairement identifiés sur le graphique, et qui ont tous été faits à contre-courant du consensus au moment où ils ont été pris.



Le premier pivot, opéré dès la fin 2024, a consisté à alléger massivement l'exposition française pour pivoter vers l'Europe — Espagne, Italie, Allemagne. À l'époque, le consensus était au patriotisme boursier et personne ne voulait entendre que le CAC 40 allait sous-performer ses voisins. Les faits ont tranché : les valeurs européennes hors France ont surperformé de manière spectaculaire au premier semestre 2025.



Le deuxième choix, au printemps 2025, a été de prendre le virage de l'intelligence artificielle internationale en positionnant le portefeuille sur des valeurs exposées à l'IA hors des sentiers battus — pas les GAFAM que tout le monde avait déjà, mais des acteurs de deuxième cercle, moins visibles et moins chers. Cette phase a permis de maintenir la surperformance pendant la longue période de consolidation estivale, là où beaucoup de portefeuilles ont stagné.



Le troisième et dernier pivot, amorcé en début d'année 2026, a été le plus décisif. Le repositionnement sur l'énergie, les matières premières via des ETF ciblés, et surtout les valeurs spatiales a propulsé le portefeuille dans une trajectoire verticale. C'est sur cette phase que l'essentiel de l'écart s'est constitué. Aujourd'hui le portefeuille affiche 20.57% de hausse depuis le 1e janvier.



Le mois de mai à lui seul illustre la puissance de cette approche. Le portefeuille progresse de +10,4% en un seul mois — passant de 1 213 922 € à 1 340 312 € — tandis que le CAC 40 ne gagne que +1,38%. C'est le mois le plus performant depuis le lancement de la nouvelle méthode, porté par la bulle spatiale dont nous avons abondamment parlé dans ces colonnes et sur laquelle nous étions positionnés bien avant qu'elle ne devienne le sujet de conversation de tous les milieux d'affaires.



La courbe dorée qui s'envole sur le graphique est gratifiante. Mais ce qui compte vraiment, c'est la régularité de la surperformance sur 20 mois, à travers des régimes de marché très différents — hausse, consolidation, correction, puis euphorie. C'est cette régularité, plus que le chiffre spectaculaire de mai, qui valide l'approche sociologique des marchés que nous appliquons ici : identifier les décalages entre le rang social perçu d'un actif et sa réalité fondamentale, se positionner avant la foule, et sortir quand la foule arrive.



Bons investissements à tous.

Jean-David HADDAD

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