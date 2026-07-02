Rebons des ESN : le récit collectif repart enfin!

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Après plusieurs journées particulièrement éprouvantes fin juin, les sociétés de services numériques (ESN) retrouvent enfin quelques couleurs. Depuis la séance d'hier, un mouvement de rachat s'est enclenché sur une grande partie du secteur, permettant à plusieurs valeurs durement sanctionnées de reprendre de la hauteur. Le symbole le plus marquant est sans doute Planisware, qui repasse au-dessus des 20 euros, retrouvant ainsi un niveau qu'elle n'avait plus connu depuis le début de la correction.



Ce rebond n'est pas totalement une surprise. Depuis plusieurs mois, nous expliquions que le secteur avait probablement été sanctionné bien au-delà de ce que justifiaient réellement les fondamentaux. Les investisseurs avaient progressivement rangé toutes les ESN dans une même catégorie, sans véritable distinction entre les sociétés de conseil traditionnelles, les éditeurs de logiciels SaaS ou les spécialistes des plateformes de gestion de projets.



Cette homogénéisation excessive avait conduit à une véritable dépréciation sociologique du secteur. Dans les marchés financiers, il existe des périodes où une profession entière perd son "rang social". C'est exactement ce qui s'est produit ces derniers mois. Peu importaient alors les différences de qualité, de rentabilité ou de modèle économique : tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une ESN était vendu.



Or cette lecture devenait de moins en moins cohérente.



Prenons justement le cas de Planisware. La société n'a jamais cessé d'afficher des fondamentaux remarquables. Son activité continue de progresser à un rythme soutenu, portée par son modèle SaaS, ses revenus récurrents et une rentabilité exceptionnelle. Au premier trimestre 2026, le groupe a publié une croissance de son chiffre d'affaires de 13,6 % à taux de change constants tout en confirmant l'ensemble de ses objectifs annuels, notamment une marge d'EBITDA ajustée proche de 37 % et une excellente génération de trésorerie.



Dans le même temps, la société a poursuivi son programme de création de valeur pour les actionnaires en annulant une partie des actions rachetées dans le cadre de son programme de rachat d'actions, réduisant ainsi le nombre de titres en circulation.



Autrement dit, la correction récente ne provenait pas d'une dégradation du modèle économique de Planisware. Elle résultait avant tout d'une compression générale des multiples appliqués au secteur.



Depuis quelques séances, cette mécanique semble commencer à s'inverser.



Les investisseurs redécouvrent progressivement qu'il existe d'importantes différences entre les acteurs du numérique. Les entreprises capables d'afficher une croissance récurrente, des marges élevées et une forte visibilité retrouvent peu à peu leur attractivité. Il ne s'agit pas encore d'un retour complet en grâce des ESN, mais d'un début de réhabilitation qui pourrait se poursuivre si les prochaines publications trimestrielles confirment cette solidité opérationnelle.



Cette évolution valide d'ailleurs largement notre lecture des dernières semaines. Nous avions expliqué que le marché avait probablement exagéré la dépréciation du secteur, en appliquant indistinctement le même traitement à des entreprises pourtant très différentes. Comme souvent en Bourse, le récit collectif finit par aller trop loin avant de revenir progressivement vers une appréciation plus nuancée de la réalité.



Pour Francebourse, cette correction des ESN avait naturellement pesé sur notre portefeuille Croissance au cours de la seconde quinzaine de juin, plusieurs de nos lignes appartenant directement ou indirectement à cet univers. Ce début de mois de juillet marque heureusement un changement de ton. Avec le rebond de Planisware mais aussi le redressement progressif d'autres valeurs technologiques de qualité, notre portefeuille Croissance retrouve de l'altitude et aborde cette deuxième mi-temps de l'année dans des conditions beaucoup plus favorables. La première manche avait été contrariée par une dépréciation excessive d'un secteur entier. La seconde pourrait bien être celle de sa réhabilitation.



Jean-David Haddad

Francebourse.com

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