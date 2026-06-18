Scandale sur 2CRSI, contamination aux ESN, Cap Gemini devisse

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Le premier choc vient des États-Unis.

Le second choc est français, et il est spectaculaire.

La séance du 18 juin restera dans les mémoires pour le secteur des ESN. Un double choc a frappé les Entreprises de Services du Numérique, en France et dans le monde.Accenture, le plus gros acteur mondial du consulting IT, a publié hier soir des résultats trimestriels en demi-teinte et surtout abaissé le haut de sa guidance annuelle de croissance. Le marché a sanctionné immédiatement : le titre plonge de plus de 11% à Wall Street, entraînant dans son sillage l'ensemble du secteur des services numériques à l'échelle mondiale. Capgemini, lanterne rouge du CAC 40 aujourd'hui, chute de près de 9%. Un analyste résume bien la situation : Accenture signale un ralentissement des dépenses IT des entreprises, et le marché se demande si l'IA générative, au lieu de créer de la demande supplémentaire en consulting, ne commence pas à cannibaliser les missions traditionnelles.2CRSI, le fabricant alsacien de serveurs haute performance dont l'action avait été multipliée par sept en un an grâce au narratif IA, s'est effondré de 43% en une seule séance. Et a été suspendue de cotation. La cause : un rapport dévastateur du vendeur à découvert américain Grizzly Research, qui accuse l'entreprise d'avoir fabriqué l'essentiel de sa croissance américaine à travers un réseau de sociétés écrans. Selon Grizzly, les fameux contrats de plusieurs centaines de millions de dollars reposeraient sur des entités fictives liées à un vétérinaire new-yorkais sans aucune expérience dans les data centers. L'accusation est d'une gravité extrême qui rappelle exactement les cas de Gowex il y a une quinzaine d'années et de Solutions 30 il y a quelques années.Voici une vidéo d'analyse approfondie sur le sujet :Je précise que 2CRSI a été recommandée à titre spéculatif en mars (lors du séminaire) et recommandée à la vente un mois plus tard. Une PME qui monte autant pour moi c'est toujours suspect donc il faut savoir vendre ou au moins ramener les PRU à zéro.Ces deux événements sont distincts mais se renforcent dans l'esprit du marché. Le premier dit : les dépenses IT ralentissent. Le second dit : certaines histoires de croissance IA étaient peut-être trop belles pour être vraies.La combinaison crée un climat de défiance sur l'ensemble du secteur des services numériques, sans discernement entre les entreprises solides et les dossiers fragiles.Notre portefeuille est modérément impacté par ce mouvement. L'ensemble de nos positions sur les ESN restent largement dans le vert grâce à nos points d'entrée et aux coupons récents. La question se pose néanmoins de savoir ce qu'il faut faire : conserver, alléger, renforcer ? C'est l'objet du mai suivant :Passons en revue nos positions ESN une par une.