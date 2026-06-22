PROMO D'ÉTÉ sur Francebourse : 3 mois pour le prix de 2 !

Les promos sont rares sur Francebourse! Mais cet été, nous avons décidé de faire une offre de découverte de notre façon de fonctionner.
Cette promo d'été sera valable jusqu'au 30 juin à minuit et pas un instant de plus!
Elle concerne les abonnements MAILEXPERT.
Le principe est extrêmement simple : 3 mois pour le prix de 2.
Il vous suffit de souscrire un abonnement de 2 mois et nous vous créditerons automatiquement un troisième mois supplémentaire.
C'est ici :
www.francebourse.com
Cela vous permettra de profiter d'un abonnement pendant la période estivale où chaque année il y a des opportunités. L'an dernier, c'est en plein mois d'aout que j'ai recommandé JENOPTIK (la ligne est à +160% dans notre portefeuille). Et bien d'autres!
De plus le mois de septembre sera couvert dans sa grande majorité.
Pour tout renseignement écrivez à contact@francebourse.com
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Je rappelle que l'abonnement MailExpert ne donne pas accès à nos lettres confidentielles "La Quinzaine de FranceBourse" et "Pépites du Rendement" et donc il ne donne pas accès à nos portefeuilles. En revanche, il donne accès à l'intégralité de nos mails de recommandations, de suivi, d'analyses fondamentales et techniques publiées sur notre site.
C'est une formule idéale pour découvrir notre méthode, comprendre notre manière de travailler tout en restant autonome, et surtout acquérir progressivement les bons réflexes de gestion de portefeuille.
Car les plus grosses erreurs des investisseurs particuliers sont souvent les mêmes : acheter parce que tout le monde achète sans chercher à comprendre, acheter parce qu'un titre vient déjà de doubler, refuser de prendre ses bénéfices parce qu'on espère toujours gagner davantage.
L'exemple de 2CRSI, ces derniers jours, est malheureusement très révélateur. Certains investisseurs ont réalisé de magnifiques plus-values parce qu'ils ont su alléger ou solder leur position. D'autres ont acheté au sommet de l'euphorie et se retrouvent désormais avec des pertes parfois supérieures à 40%.
Le phénomène n'est d'ailleurs pas propre aux actions. Nous observons exactement les mêmes comportements sur l'or et l'argent. Ces actifs offraient des opportunités remarquables lorsqu'ils étaient encore délaissés. Lorsque tout le monde se précipite en même temps, le rapport rendement-risque n'est plus du tout le même. Et l'or, qui perd 25% depuis ses sommets de novembre dernier, n'a pas été du tout une valeur refuge depuis le début de la guerre en Iran. C'est la première fois que l'or baisse pendant un conflit aussi important. Il y a eu une bulle spéculative et cette bulle a crevé. C'est tout. Pas plus compliqué. Je vous invite à lire mon petit ouvrage dans la collection "en 1h chrono" sur les bulles spéculatives :
https://amzn.to/4aMakWx
Jean-David Haddad
Francebourse.com