Tout nouveau DOSSIER sur les valeurs latines (Espagne + Italie)

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L'Espagne est en forme sur le plan économique.L'Italie n'est par contre pas plus en forme que la France.Et pourtant... Sur 5 ans :L'Espagne est en pleine expansion, cela s'explique. Ce qui est remarquable, c'est que l'Italie fait jeu égal. Les marchés ont vu quelque chose que les macro-économistes n'ont pas vu.Car l'Italie a de superbes sociétés, comme Moncler, qui ne souffre presque peu de la désaffection du secteur du luxe. C'est devant une boutique Moncler que je présente en vidéo notre nouveau dossier :Ce tout nouveau dossier tente de comprendre pourquoi Espagne et Italie surperforment la France.Et la réponse n'est pas que financière ; elle est sociologique, anthropologique, culturelle. L'Espagne et l'Italie partagent un mode de vie, un rapport à l'espace public, une manière d'habiter la rue et de consommer qui soutient structurellement leur économie. Elles partagent une relation historique unique avec l'Amérique latine et à travers elle, avec un espace économique et culturel qui représente, Portugal compris, 700 millions d'habitants dans le monde. C'est ce que nous appelons l'union sacrée des nations latines, un avantage compétitif que ni l'Allemagne, ni la France ne peuvent revendiquer.Ce sont deux pays cousins, deux économies complémentaires, deux viviers de champions industriels qui méritent d'être regardés ensemble.Dans ce dossier nous avons sélectionné 15 opportunités (plus une 16ème que vous connaissez) à la fois italiennes et espagnoles.Les opportunités que nous avons sélectionnées dans ce dossier (immobilier, défense, médias, infrastructures, énergie) ne se comprennent vraiment qu'à le prisme latin qui est sociologique et anthropologique.Vous allez donc découvrir une sélection de valeurs espagnoles et italiennes mêlées, analysées par narratifs : médias, immobilier, défense, énergie, infrastructures digitales etcCertaines offrent d'ailleurs de beaux rendements. Parmi cette sélection vous trouverez de nombreuses nouveautés! Dont "la Stif italienne", une small cap à découvrir d'urgence!Les cours sont actualisés à la clôture du week-end dernier.Faites vite, c'est ici :Jean-David HaddadRédacteur en chefFrancebourse.com