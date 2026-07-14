Le paradoxe du pétrole et de l'or

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Il y a quelque chose de contre-intuitif, presque dérangeant, dans les chiffres du premier semestre 2026 (du moins dans les arrêtés de ces chiffres au 14 juillet).



L'or, valeur refuge par excellence, censée protéger contre l'inflation et l'incertitude, recule de 6% depuis le 1er janvier. Le pétrole, lui, s'envole de plus de 40% sur la même période. Le baril de Brent a franchi les 85 dollars ce mardi 14 juillet, porté par le rétablissement du blocus américain sur les navires iraniens transitant par le détroit d'Ormuz — une prime de risque qui s'ajoute à des mois de tensions déjà quasi ininterrompues depuis le début de l'année.



Pour qui a l'habitude de lire l'or comme le baromètre universel de la peur, cette divergence a de quoi surprendre. Après tout, nous avons vécu cette année une guerre ouverte entre les États-Unis et l'Iran, des frappes à répétition, un cessez-le-feu signé puis rompu en moins d'un mois, un blocus naval rétabli. Si l'or ne monte pas dans un tel contexte, c'est qu'il se passe quelque chose d'inhabituel dans la mécanique des marchés.



Pourquoi l'or ne joue plus son rôle de refuge classique



La réponse tient en un mot : les taux. L'or ne rapporte aucun dividende, aucun coupon — sa seule rémunération est la variation de son prix. Or, face à une inflation qui redevient préoccupante, les banques centrales ont durci le ton de façon spectaculaire. La Fed, sous la présidence désormais assurée de Kevin Warsh, a adopté une ligne résolument restrictive. Le marché price aujourd'hui une probabilité proche de 70% d'une nouvelle hausse de taux dès septembre. La BCE a elle-même franchi un cap symbolique en devenant la première banque centrale du G7 à relever ses taux après le déclenchement du conflit iranien.



Quand les taux réels — c'est-à-dire les taux nominaux corrigés de l'inflation — remontent aussi vite, détenir de l'or devient plus coûteux en termes d'opportunité : on préfère placer son argent dans des obligations qui rapportent enfin quelque chose, plutôt que dans un métal qui ne rapporte rien. C'est ce mécanisme, plus que l'apaisement géopolitique — largement démenti par les faits —, qui explique le recul de l'or cette année. Il faut noter que l'once avait atteint un record historique à 5 597 dollars fin janvier, avant d'entamer une longue glissade qui s'est poursuivie malgré l'escalade du conflit. La leçon est claire : ce n'est plus la peur qui pilote l'or, ce sont les taux réels.



Pourquoi le pétrole, lui, n'a jamais cessé de monter



Le pétrole obéit à une logique radicalement différente : celle de l'offre et de la demande physiques, immédiates, tangibles. Le détroit d'Ormuz, c'est environ un cinquième du pétrole mondial qui y transite chaque jour. Chaque fermeture, chaque blocus, chaque frappe sur une infrastructure énergétique retire mécaniquement de l'offre disponible sur un marché déjà tendu. Contrairement à l'or, qui peut monter ou baisser sur la seule base des anticipations et du sentiment, le pétrole répond d'abord à une réalité physique : des tankers qui ne passent plus, des barils qui n'arrivent plus aux raffineries, une prime de risque logistique qui s'ajoute au prix à chaque nouvel épisode de tension.

Le paradoxe, c'est que la remontée des taux qui pénalise l'or n'a aucun effet dissuasif sur le pétrole. On ne renonce pas à faire le plein de sa voiture ou à alimenter une raffinerie parce que les taux d'intérêt ont augmenté. La demande physique de pétrole est structurellement rigide à court terme — c'est précisément ce qui rend ses mouvements de prix si violents quand l'offre est perturbée.



Ce que cela signifie pour l'inflation



Voici le nœud du sujet, et la raison pour laquelle cet écart entre l'or et le pétrole mérite toute votre attention. Le pétrole n'est pas seulement une matière première parmi d'autres — c'est un intrant qui irrigue l'ensemble de l'économie : transport, logistique, plastiques, engrais agricoles, production industrielle. Une hausse de 40% du baril sur six mois se diffuse, avec retard, dans presque tous les prix à la consommation. C'est un mécanisme d'inflation importée qui ne dépend d'aucune décision de banque centrale — il s'impose à l'économie réelle, qu'on le veuille ou non.

Et c'est bien ce que confirment les chiffres officiels : l'inflation américaine, mesurée par l'indice des prix à la consommation, est repartie à la hausse ces derniers mois, entretenue précisément par la composante énergétique. Les données de juin, publiées cette semaine, sont scrutées avec une attention particulière par des marchés qui savent que chaque nouveau sursaut du pétrole se répercutera, dans les mois qui viennent, sur le prix du carburant à la pompe, sur le coût du fret, sur les factures d'engrais des agriculteurs — et in fine sur le panier de la ménagère.



Faut-il s'attendre à une poursuite de la hausse ?



La situation reste par nature instable et peut évoluer très vite — un mot de Donald Trump ou un geste de Téhéran peuvent inverser la tendance en quelques heures, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises depuis le mois de juin. Mais la structure de fond n'a pas changé : tant que le détroit d'Ormuz reste un point de friction récurrent entre Washington et Téhéran, la prime de risque intégrée dans le prix du baril a toutes les raisons de rester élevée, avec des pics à chaque nouvel épisode d'escalade.

Pour l'investisseur, le message est double. D'une part, les valeurs pétrolières et parapétrolières continuent de bénéficier structurellement de cette configuration — c'est un narratif que nous suivons de très près dans nos colonnes depuis plusieurs mois. D'autre part, et c'est peut-être le point le plus important, ce différentiel entre or et pétrole doit nous alerter collectivement sur un risque trop souvent sous-estimé : celui d'une inflation qui s'installe durablement, portée non pas par une surchauffe de la demande, mais par un choc d'offre énergétique répété. Ce type d'inflation-là est historiquement le plus difficile à combattre pour les banques centrales — parce qu'aucune hausse de taux ne fait rouvrir un détroit fermé par la géopolitique.



Jean-David Haddad

Rédacteur en chef de Francebourse.com

Auteur de "Portefeuilles gagnants, portefeuilles perdants"



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